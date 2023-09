Coree: invettiva di Pyongyang contro Yoon, un “traditore fantoccio” e un “idiota” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento all’Onu Yoon ha condannato i recenti colloqui tra i leader di Russia e Corea del Nord, definendo l'avvicinamento tra i due Paesi e la possibilità di forniture di armi nordcoreane alla Russia una "provocazione diretta" nei confronti di Seul. "Se la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) acquisirà le informazioni e la tecnologia necessarie a potenziare le capacità (Delle sue armi di distruzione di massa) in cambio della fornitura di armi convenzionali alla Russia (...) si tratterebbe di una provocazione e di una minaccia alla sicurezza non solo dell'Ucraina, ma anche della Repubblica di Corea", ha dichiarato il presidente, avvertendo che Seul "assieme ai suoi alleati e partner, non assisterà inerme" a questi sviluppi. Yoon ha anche accusato la Russia di venir meno al suo ruolo di membro permanente del Consiglio di sicurezza, sia per la guerra intentata all'Ucraina, sia per la "paradossale" possibilità che Mosca possa ricevere armi da un Paese in violazione di sanzioni che proprio la Russia ha contribuito ad approvare. "In una situazione simile, la spinta a riformare il Consiglio di sicurezza riceverebbe un vasto sostegno", ha detto il presidente sudcoreano, che ha fatto eco a dichiarazioni pronunciate nella stessa sede da parte del presidente Usa Joe Biden e del primo ministro giapponese Fumio Kishida. (Git)