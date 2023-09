Business news: Brasile, autorizzata esportazione bovini verso Paesi Unione economica eurasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile esporterà bovini vivi verso cinque Paesi che compongono l'Unione economica eurasiatica (Ueea). Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota in cui evidenzia che l'autorizzazione all'importazione da parte di Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakhstan e Kyrgyzstan è stata concessa nel corso di una missione del ministero dell'Agricoltura a Mosca, in cui i rappresentanti del governo brasiliano hanno incontrato il capo del Servizio federale per la vigilanza veterinaria e fitosanitaria della Federazione Russa, Sergey Dankvert, per presentare il Certificato zoosanitario internazionale (Czi). Negli ultimi cinque anni, Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakhstan e Kyrgyzstan hanno importato più di 200 milioni di dollari all'anno in bovini vivi da altri fornitori. Nel 2022, il Brasile ha esportato verso i Paesi Ueea poco più di 1,8 miliardi di dollari di prodotti agroalimentari, principalmente soia (48 per cento), zucchero grezzo (16 per cento), carne bovina (9 per cento) e caffè verde (7 per cento). (Res)