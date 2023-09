© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne è stato prima aggredito e poi investito con un’auto in via Cesare Battisti ad Anzio, sul litorale romano. Si indaga sull'episodio avvenuto oggi pomeriggio, alle 17 circa, e sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati gli agenti della questura. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove resta ricoverato in prognosi riservata.(Rer)