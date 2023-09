Business news: Uruguay, presidente Lacalle Pou, da noi inflazione più bassa degli ultimi 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha rivendicato durante il suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite i risultati economici raggiunti dal suo Paese, che in un contesto di aumento generalizzato dei prezzi registra il livello di inflazione “più basso degli ultimi 18 anni”. In Uruguay, ha detto il capo dello stato, “le finanze pubbliche sono in ordine” e “l’inflazione è la più bassa degli ultimi 18 anni”. “Abbiamo potuto abbassare le imposte e al tempo stesso fare riforme urgenti, come quella dell’istruzione e della sicurezza sociale”, ha dichiarato, rivendicando la “democrazia piena e stabile” e “il rispetto delle istituzioni” nel suo Paese. (Res)