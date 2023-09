Business news: Argentina, deficit della bilancia commerciale ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto la bilancia commerciale argentina ha registrato un deficit di un miliardo di dollari, il settimo record negativo dell'anno. Lo riferisce un rapporto dell'Istituto argentino di statistica (Indec). Le esportazioni sono diminuite del 22,4 per cento rispetto ad agosto 2022 (-1.6 milliardi di dollari), "a causa di un calo del 12,1 per cento nelle quantità e dell'11,7 per cento nei prezzi", ha spiegato l'organismo. Le importazioni sono diminuite del 12,4 per cento rispetto ad agosto 2022 (-972 milioni di dollari), "a causa di un calo dei prezzi del 18,4 per cento, poiché le quantità sono aumentate del 7,4 per cento", si legge nel rapporto. "La siccità e il calo dei prezzi internazionali hanno continuato a incidere sulle esportazioni nel mese di agosto", ha spiegato in una nota il ministero degli Esteri argentino. (Res)