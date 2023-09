Kosovo: Borrell, l’Ue condanna l’attacco contro la polizia nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea condanna “nei termini più forti possibili” l’attacco orribile contro agenti di polizia del Kosovo a Banjska, nel nord del Paese. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell. “Tutti i fatti riguardanti l’attacco”, in cui un agente è morto e altri due sono rimasti feriti, “devono essere chiariti. I responsabili devono affrontare la giustizia”, ha aggiunto Borrell. L’Alto rappresentante ha detto anche che “vite innocenti sono in pericolo” a causa delle ostilità nei dintorni del monastero ortodosso di Banjska. “Questi attacchi devono finire”, ha dichiarato Borrell. (Beb)