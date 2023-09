Libia: Haftar ordina di trasformare campo militare in rifugio per colpiti da inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha ordinato di trasformare il campo militare di Azouz della 166esima brigata di fanteria in un rifugio per coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni a Derna, nell'est della Libia. Lo ha riferito Haftar in un comunicato stampa. Ieri, il portavoce dell’Enl, Ahmed al Mismari, aveva annunciato la morte di 94 membri delle "forze armate e dei servizi di sicurezza" nel corso delle operazioni di soccorso a Derna e nel distretto di Jabal al Akhdar, nel nord-est della Libia. (Lit)