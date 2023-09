Business news: Venezuela-Algeria, Maduro, concordato avvio voli diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Venezuela hanno concordato l'avvio di voli diretti tra i due Paesi. Lo ha annunciato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, di ritorno dal tour internazionale che lo ha visto in Cina, Algeria e Cuba. Il capo dello stato, riferisce il quotidiano “El Universal”, ha dichiarato che è stata concordata la "data di apertura" del volo inaugurale, senza tuttavia precisare il giorno in cui inizieranno le operazioni. In Algeria, Maduro è stato ricevuto dal primo ministro algerino, Aimene Benabderrahmane. Il capo dello stato venezuelano ha fatto tappa nel Paese nordafricano di ritorno dalla Cina e prima di atterrare a Cuba per il vertice dei capi di Stato e di governo del Gruppo dei 77+Cina. "Ringrazio Aimene Benabderrahmane, primo ministro dell’Algeria, per l'accoglienza e l'incontro che abbiamo avuto durante il nostro soggiorno in questo Paese, al quale siamo uniti da profonda amicizia e impegno per un nuovo mondo", ha scritto Maduro sul social network X. (Res)