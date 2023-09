Medio Oriente: media, delegazione saudita incontrerà presidente Anp Abbas a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Arabia Saudita incontrerà il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, questa settimana a Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha reso noto un funzionario palestinese anonimo, citato dai media arabi. La delegazione sarà guidata dall'inviato saudita non residente presso i Territori palestinesi, Nayef al Sudairi, nominato il mese scorso. L'annuncio della visita arriva dopo che, la scorsa settimana, il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avevano dichiarato che erano in corso sforzi per raggiungere un accordo che normalizzasse le relazioni tra il Regno e Israele. (Res)