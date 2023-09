Business news: Brasile, ad agosto battuto record espansione capacità produzione matrice elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi del 2023 il Brasile ha battuto il record di espansione della capacità installata di energia elettrica. Lo riferisce il ministero dell'Energia, evidenziando che tra gennaio e agosto la capacità di produzione è stata di 7 Gigawatt (Gw). Di questo totale l'89,9 per cento (6,2 Gw) provengono da fonte eolica (46 per cento) e fotovoltaica (43,9 per cento). L'obiettivo di espansione della generazione per il settore elettrico è di 10,3 Gw alla fine del 2023. Nella serie storica, quest'anno si è registrato il maggiore incremento nella produzione solare e il secondo maggiore incremento nell'energia eolica. (Res)