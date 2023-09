Migranti: Crosetto, da Germania mi aspetto collaborazione non sterili polemiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i salvataggi in mare, infine, ha concluso Crosetto, "voglio rammentare agli amici tedeschi che quelli effettuati dalle Ong rappresentano appena il 5 per cento, mentre le varie istituzioni italiane, in primis le capitanerie di porto, la Guardia di Finanza e la Marina militare, che ha tra i suoi doveri istituzionali quello del salvataggio in mare di chiunque si trovi in difficoltà, rappresentano la maggior parte dei salvataggi stessi. Se la Germania avesse a cuore il destino delle persone in difficoltà e volesse davvero aiutarci a salvare vite potrebbe aiutare a costruire quello che chiamiamo “piano Mattei” per l’Africa, a combattere seriamente i criminali che trafficano in esseri umani e dare una mano alle istituzioni e i corpi, militari e civili, della Repubblica italiana. Ne saremo ben felici”. (Res)