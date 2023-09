Business news: Argentina, lotta all'inflazione, nuovi benefici a pensionati e lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato l'entrata in vigore di due misure a sostegno delle categorie danneggiate dall'inflazione, acceleratasi dopo la svalutazione del peso, effettuata ad agosto. Si tratta di un bonus per in favore di pensionati a basso reddito e una semplificazione tributaria per i lavoratori autonomi compresi nella fascia più alta della tassazione. Le misure, annunciate domenica, si aggiungono al già corposo pacchetto di iniziative messe in campo da Massa nell'ultimo mese e mezzo, tra cui la restituzione dell'Iva sull'acquisto di una serie di prodotti di base. Il ministro, che è anche candidato della maggioranza alle presidenziali di ottobre, ha disposto una integrazione dell'assegno pensionistico per il trimestre settembre-novembre, a tutti gli iscritti all'istituto di previdenza pubblica (Pami) con oltre 60 anni. Un bonus diretto all'acquisto di generi alimentari, che assieme ad un'altra integrazione licenziata nei giorni scorsi dovrebbe permettere a circa 3 milioni di argentini di mantenere le proprie entrate al riparo da un'inflazione giunta al 124 per cento su anno. La misura, ha precisato Massa, sarà coperta dal gettito del "Pais", l'imposta che grava sull'acquisto di divise straniere per esportazioni. Un balzello i cui ricavati sono per legge destinati a finanziare gli istituti pubblici e previdenziali. (Res)