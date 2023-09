© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia verrà istituito un nuovo aiuto per contenere i rincari del carburante, che sarà destinato ai lavoratori e alle persone con i redditi più bassi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Tf1”. L'aiuto potrebbe arrivare a 100 euro “a veicolo e all'anno”, ha spiegato Macron. (Frp)