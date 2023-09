Francia: Rassemblement National annuncia tre senatori eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National, partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, ha annunciato l'elezione di tre senatori alle elezioni che hanno rinnovato parzialmente la camera alta del Parlamento francese. “L'anomalia democratica che costituiva l'assenza del Rassemblement National è riparata” e il partito ha “fatto forti progressi”, si legge in un comunicato. I senatori eletti del Rassemblement National sono Christopher Szczurek nel dipartimento del Pas-de-Calais, Joshua Hochart in quello del Nord e Aymeric Durox nella Seine-et-Marne. Il voto riguardava 170 dei 348 seggi in una quarantina di dipartimenti, con voto espresso per suffragio universale indiretto. I senatori sono eletti dai “grandi elettori”, composti principalmente da consiglieri municipali. Gli altri 170 verranno eletti nel 2026. Complessivamente, il Senato resta stabile. La destra dei Repubblicani dovrebbe rimanere maggioritaria, con “143 o 144 senatori” annunciati, contro i 145 che c'erano fino ad oggi. Il Partito socialista, che attualmente conta 64 rappresentanti, punta a confermarsi come secondo gruppo. Tra le file della maggioranza del presidente Emmanuel Macron si registra la sconfitta della sottosegretaria alla cittadinanza, Sonia Backes, battuta al secondo turno in Nuova Caledonia. (Frp)