Business news: Brasile, ministero Finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023

- Il ministero delle Finanze del Brasile ha confermato la stima dell'inflazione del paese nel 2023 al 4,85 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 18 settembre, dal dipartimento di politica economica (Spe). La previsione è in linea con la precedente, pubblicata il 19 luglio. Per il governo infatti "la frenata dei prezzi registrata negli ultimi mesi, soprattutto per i prodotti alimentari, ha compensato l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti" registrato nelle ultime settimane, portando a una stabilità nelle previsioni. I tassi di interesse futuri, segnala il ministero continuano ad essere in calo. (Res)