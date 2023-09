Business news: Brasile, a Rio il Forum internazionale per lo sviluppo agroambientale sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Rio de Janeiro, in Brasile, ospiterà a luglio del 2024 il Forum internazionale per lo sviluppo agroambientale sostenibile, Rio+Agro. Si tratta di uno dei principali eventi al mondo per la discussione di questioni sociali, legali ed economiche del settore agricolo e agroindustriale. Sono previste dieci conferenze internazionali, con più di 50 relatori che interverranno, tra cui ricercatori, professionisti del mercato, rappresentanti di organizzazioni internazionali, produttori rurali e società civile organizzata. Gli organizzatori prevedono di ricevere 15mila persone nei cinque giorni dell'evento. (Res)