Niger: giunta militare vieta agli aerei francesi di sorvolare il proprio spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Niger ha vietato agli aerei francesi di sorvolare lo spazio aereo del Paese. Lo riferisce il sito web dell'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (Asecna), precisando che lo spazio aereo del Niger è "aperto a tutti i voli commerciali nazionali e internazionali, ad eccezione degli aerei francesi o degli aerei noleggiati dalla Francia, compresi quelli della compagnia aerea Air France", si legge nella dichiarazione. Lo spazio aereo rimarrà chiuso a "tutti i voli militari, operativi e altri voli speciali", salvo previa autorizzazione, si legge nella dichiarazione. Lo scorso 4 settembre il Niger aveva riaperto il suo spazio aereo ai voli commerciali dopo averlo chiuso per quasi un mese. La giunta golpista ha poi annunciato il 6 agosto la chiusura del suo spazio aereo a causa della "minaccia di intervento dei Paesi vicini", dopo che la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) aveva minacciato un'azione militare per ripristinare il presidente eletto Mohamed Bazoum, rovesciato con un colpo di Stato lo scorso 26 luglio. (Res)