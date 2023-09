Migranti: Macron, Francia fa la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia fa la sua parte per l'accoglienza dei migranti. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Tf1”, rispondendo così a papa Francesco. Questo fine settimana il pontefice si era espresso aull'argomento a Marsiglia, criticando la linea di molti Paesi europei in materia di immigrazione. “Il Papa ha ragione ha lanciare un appello al sussulto contro l'indifferenza”, ha detto Macron. Tuttavia, "non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo”, ha aggiunto il capo dello Stato riprendendo un'espressione dell'ex primo ministro Michel Rocard. (Frp)