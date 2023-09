Libia: inondazioni, premier Dabaiba e direttrice regionale Unicef discutono soccorsi nell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e la direttrice regionale del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) per il Medio Oriente e il Nord Africa, Adele Khodr, hanno discusso del coordinamento degli sforzi e del sostegno alle aree colpite dalle recenti inondazioni nell'est del Paese. Lo ha riferito il sito web del Gun "Hakomitna" ("Il nostro governo") su Facebook. L'incontro è stato dedicato all'organizzazione degli sforzi dell'Unicef a Derna per sostenere il sistema di assistenza sanitaria primaria. Da parte sua, Dabaiba ha sottolineato la necessità di "consolidare la cooperazione nel sostegno all'assistenza sanitaria di base tra l'Unicef e il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie", concentrandosi sulla municipalità di Derna e sui comuni limitrofi per fornire i servizi necessari ai cittadini colpiti dalle inondazioni. (Lit)