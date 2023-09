Usa: atterrata nello Utah capsula Nasa con il maggior campione di terreno mai raccolto da un asteroide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una capsula spaziale della Nasa che trasportava il più grande campione di terreno mai raccolto dalla superficie di un asteroide è atterrata nel deserto dello Utah sette anni dopo il lancio della missione. Lo ha riferito la Nasa in una nota, annunciando l'atterraggio. La capsula, rilasciata dalla navicella spaziale robotica Osiris-Rex, è atterrata in una zona di atterraggio designata a ovest di Salt Lake City. Domani i campioni di terreno verranno trasportati in un nuovo laboratorio presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston. L’edificio ospita già quasi 400 chilogrammi di rocce lunari raccolte dagli astronauti dell’Apollo più di mezzo secolo fa. Gli scienziati hanno stimato che la capsula contenga almeno una tazza di macerie dell’asteroide ricco di carbonio noto come Bennu, ma lo potranno affermare con certezza solo una volta aperto il contenitore. Il Giappone, l’unico altro paese a riportare campioni di asteroidi, ne ha raccolto l'equivalente di un cucchiaino nel corso di due missioni. La navicella Osiris-Rex ha raccolto il suo campione tre anni fa da Bennu, un piccolo asteroide scoperto nel 1999. La roccia spaziale è classificata come un “oggetto vicino alla Terra” perché passa relativamente vicino al nostro pianeta ogni sei anni. Le probabilità di un impatto sono considerate remote. (Was)