Germania: comunali Nordhausen, battuto il candidato nazionalconservatore

- Il candidato del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) a sindaco di Nordhausen in Turingia, Joerg Prophet, è stato battuto al ballottaggio dall’indipendente Kai Buchmamn, primo cittadino uscente. All’opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)