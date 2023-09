Niger: Macron annuncia ritiro truppe entro fine anno e rientro dell'ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il ritorno “nelle prossime ore” dell'ambasciatore di Francia in Niger, Sylvain Itté, e il ritiro delle truppe francesi dal Paese africano entro la fine dell'anno. “Mettiamo fine alla nostra cooperazione militare con il Niger”, ha detto Macron in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Tf1”. Fino ad oggi Parigi si era rifiutata di richiamare il suo rappresentante diplomatico, come invece chiedeva la giunta militare salita al potere a Niamey con un colpo di Stato. (Frp)