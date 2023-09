Business news: Brasile-Cuba, governi firmano accordi cooperazione su sanità, tecnologia e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Cuba hanno sottoscritto accordi di cooperazione per "ampliare lo scambio di tecnologie tra i due paesi". I protocolli di intesa riguardano i settori della sanità, della scienza e della tecnologia e dello sviluppo agricolo. La firma dei documenti è avvenuta a margine dell'incontro bilaterale tra il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e l'omologo cubano, Miguel Diaz-Canel, al termine del Vertice dei capi di Stato e di governo del G77 + Cina, tenuto a L'Avana lo scorso fine settimana. In particolare, in ambito sanitario, è stato firmato un protocollo di cooperazione che prevede lo scambio di tecnologie e conoscenze su malattie croniche, vaccini, biotecnologie e biodiversità, malattie trasmissibili e trascurate. (Res)