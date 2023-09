Migranti: Meloni, bene proposta di Macron, agire insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accolgo con grande interesse la proposta di collaborazione del presidente francese Emmanuel Macron in tema di contrasto all’immigrazione illegale”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È evidente che Italia, Francia e Ue debbano agire insieme per sostenere gli Stati di origine dei migranti e per aiutare gli Stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani. È la direzione che il governo italiano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei”, aggiunge Meloni. (Rin)