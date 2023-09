Libia: inondazioni, inviato Onu Bathily e generale Haftar discutono operazioni di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, e il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, hanno discusso degli sforzi di soccorso in corso a Derna, nell'est del Paese. Lo ha riferito lo stesso Bathily su X (ex Twitter), spiegando che ha incontrato Haftar a Bengasi, alla presenza della coordinatrice umanitaria e residente Onu in Libia, Georgette Gagnon. L'inviato Onu in Libia ha "accolto con favore la solidarietà dimostrata da tutte le entità, compresi gli attori militari e della sicurezza che operano nelle aree colpite" dalle inondazioni causate dal passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel", la notte tra il 10 e l'11 settembre, nell'est della Libia. "Ho sottolineato la necessità di garantire pieno accesso alle agenzie Onu e alle organizzazioni umanitarie che lavorano per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite", ha riferito Bathily su X, aggiungendo: "Abbiamo anche discusso le prospettive di ricostruzione delle aree devastate. Ho sottolineato la necessità di un'azione nazionale coordinata per superare la crisi, compreso un piano nazionale di ricostruzione trasparente e inclusivo". Durante l'incontro, l'inviato Onu ha ribadito l'invito a tutte le parti interessate a "basarsi sulla straordinaria solidarietà e unità che i libici hanno dimostrato in questi tempi difficili" e a "intensificare gli sforzi per indire le elezioni e unificare le istituzioni nazionali per affrontare meglio le sfide future". (Lit)