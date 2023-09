Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupazione per aumento tensioni, necessario attuare impegni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il blocco da parte della Serbia della tabella di marcia per l'energia, così come altri tentativi non conformi all'accordo sul percorso di normalizzazione e al suo allegato, sono contrari allo spirito del processo di dialogo", ha poi sottolineato l'Alto rappresentante Ue. "Le richieste formulate nella dichiarazione a nome dell'Ue del 3 giugno rimangono pienamente valide. Le misure reversibili adottate dall'Ue rimangono in vigore, compresa la sospensione delle riunioni ad alto livello con il Kosovo. L'Ue è pronta a revocare tali misure in caso di progressi nell'adempimento delle richieste esistenti o a valutare ulteriori misure nei confronti di entrambe le parti, se necessario", si legge ancora nella dichiarazione. "L'Ue ricorda l'importanza di indire rapidamente elezioni locali anticipate nel nord del Kosovo per contribuire ad allentare le tensioni. È necessaria la soluzione più rapida per consentire la convocazione delle elezioni. Incoraggiamo i serbi del Kosovo a impegnarsi pienamente nel processo elettorale e a dichiarare pubblicamente la loro partecipazione incondizionata. Inoltre, l'Unione europea invita tutti gli attori politici, a tutti i livelli di governo, sia in Kosovo che in Serbia, a impegnarsi in modo costruttivo nel processo che porterà a elezioni locali anticipate nel nord del Kosovo, a evitare ulteriori passi di escalation e a sostenere i progressi del dialogo facilitato dall'Ue", precisa il testo. L'Unione europea, conclude poi la dichiarazione, "esprime pieno sostegno agli sforzi dell'Alto Rappresentante Josep Borrell in qualità di facilitatore del dialogo tra Belgrado e Pristina, nonché al Rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak, e ricorda alle parti che il percorso europeo del Kosovo e della Serbia passa attraverso il dialogo facilitato dall'Ue e la normalizzazione delle loro relazioni. Entrambi rischiano di perdere l'opportunità di progredire nel loro percorso europeo". (Beb)