Croazia: Milanovic ad Assemblea Onu, Kosovo sia membro alla pari della comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sia un membro alla pari della comunità internazionale. Lo ha chiesto il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu. Milanovic nell'intervento ha espresso "preoccupazione" per gli ultimi avvenimenti nelle relazioni tra il Kosovo e la Serbia, chiedendo un "allentamento delle tensioni", ma anche "il riconoscimento universale del Kosovo come membro alla pari della comunità internazionale". Il presidente croato ha quindi sottolineato che la Croazia "sostiene la prospettiva europea della Bosnia Erzegovina" e saluta con favore la decisione dell'Unione europea di concederle lo status di Paese candidato all'adesione. Il capo dello Stato croato ha infine sostenuto l'importanza delle riforme elettorali in Bosnia Erzegovina "affinché tutti i popoli che lo compongono siano rappresentati a tutti i livelli di governo, cosa cruciale per la futura stabilità del Paese". (Seb)