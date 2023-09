Kosovo: premier Kurti, trenta uomini asserragliati al monastero di Banjska dopo omicidio agente di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Banjske, nel nord del Kosovo, dove questa mattina è morto in una sparatoria un’agente di polizia, ci sono trenta persone “armate pesantemente” e che devono arrendersi. Lo ha detto il premier kosovaro Albin Kurti in una conferenza stampa seguita a una riunione del Consiglio di sicurezza del Paese dopo gli eventi di stamane. “Ci sono almeno trenta persone pesantemente armate, professionisti, militari o agenti di polizia, che sono sotto l’assedio delle nostre forze dell’ordine e che esorto alla resa”, ha affermato Kurti. Il capo del governo di Pristina ha esibito foto dell’area che mostrano uomini in assetto militare e che indossano maschere nei pressi del monastero di Banjska, dove gli autori della sparatoria si sono asserragliati, stando a quanto riferito anche dal ministro dell’Interno kosovaro Xhelan Svecla. “Le autorità di sicurezza e la magistratura indagheranno per capire chi sono questi uomini in uniforme che, come si può vedere, in aggiunta alle jeep, hanno anche un mezzo corazzato”, ha segnalato Kurti. (segue) (Alt)