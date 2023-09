Kosovo: attacco contro polizia a Banjska, tre aggressori uccisi e cinque arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati uccisi tre degli aggressori responsabili dell’attacco avvenuto stamane intorno alle 3 (ora locale) a Banjska, nel nord del Kosovo, in cui un sergente di polizia è morto e un agente della guardia di frontiera è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia kosovara, come riferito dal portale “reporteri.net”. Un altro membro del gruppo è stato arrestato, come anche altri quattro sospettati in possesso di strumenti di comunicazione, documenti di identità, armi e munizioni. Inoltre, il totale degli agenti feriti è nel frattempo salito a tre. Dopo l’attacco, il gruppo criminale, che sarebbe composto da una trentina di persone pesantemente armate, si è asserragliato nel locale monastero serbo ortodosso. In una dichiarazione dell’eparchia di Ras e Prizren si legge che il gruppo “di uomini armati e a volto coperto” si è fatto strada nell’area del monastero “usando un veicolo blindato con il quale ha forzato il cancello chiuso”. L’eparchia ha aggiunto che, al momento dell’irruzione, all’interno del monastero si trovava un gruppo di fedeli, ora intrappolati. Il sito è circondato dalle forze dell’ordine kosovare, che per ragioni di sicurezza hanno anche disposto la chiusura dei valichi di Jarinje e Brnjak, alla frontiera con la Serbia. (segue) (Alt)