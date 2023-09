Usa: Biden perde terreno di fronte a Trump, in caso di testa a testa all'ex presidente andrebbe il 51 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un ipotetico testa a testa fra Joe Biden e Donald Trump alle elezioni del 2024, il presidente in carica otterrebbe il 42 per cento dei sostegni contro il 51 per cento del predecessore. Lo dice l’ultimo sondaggio elaborato insieme dall’emittente statunitense “Abc” e dal “Washington Post”, con un aumento di tre punti percentuali per Trump e in calo di due per Biden rispetto al precedente sondaggio di febbraio. Il presidente democratico perde punti sia sul fronte della gestione economica che dell’immigrazione, con il 44 per cento dei partecipanti al sondaggio che ritengono di vivere sotto il suo mandato in condizioni finanziarie peggiori rispetto a prima. Una cifra, osservano gli analisti delle due emittenti, mai così alta dal 1986 per un presidente in carica. Ad oggi, solo il 37 per cento degli intervistati afferma di approvare le prestazioni di Biden, mentre il 56 per cento le disapprova. (segue) (Was)