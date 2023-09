Usa: Biden perde terreno di fronte a Trump, in caso di testa a testa all'ex presidente andrebbe il 51 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione dell’immigrazione al confine tra Stati Uniti e Messico, la valutazione di Biden è ancora più bassa. Sono in linea con le scelte di Biden solo il 23 per cento degli intervistati, mentre sul fronte di una valutazione generale del suo operato ben il 74 per cento dei partecipanti al sondaggio sono convinti che Biden sia troppo vecchio per un eventuale secondo mandato, un sentimento in aumento di sei punti percentuali rispetto allo scorso maggio. L'età matura è tuttavia anche un elemento sottolineato nel caso di Trump, ritenuto troppo vecchio per ricandidarsi da un 50 per cento degli intervistati. Dal sondaggio Abc/Wp emerge tuttavia un deciso sentimento anti-Biden, al punto che in caso di caduta del governo il 40 per cento afferma che attribuirebbe la colpa principalmente a lui e ai democratici del Congresso, contro un 33 per cento che riterrebbe responsabili soprattutto i repubblicani. Gli intervistati che affermano di aver votato nel 2020 riferiscono di aver sostenuto Biden rispetto a Trump con una percentuale del 50-46 per cento, molto vicina al risultato effettivo, pari al 51-47 per cento. (segue) (Was)