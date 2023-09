Usa: Biden perde terreno di fronte a Trump, in caso di testa a testa all'ex presidente andrebbe il 51 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del 5 novembre 2024 - data delle 60sime elezioni presidenziali Usa - e prima ancora delle elezioni primarie attese all'inizio dell'anno, Biden non avrà in ogni caso gioco facile. Nel sondaggio il 62 per cento degli intervistati democratici e degli indipendenti sono convinti che il partito dovrebbe scegliere un altro candidato alla presidenza, mentre solo un terzo gli rimane fedele. Se il desiderio di un candidato diverso è numericamente elevato, osservano gli analisti, l'esito rimane tuttavia in linea con i risultati dell'ultimo anno (dal 56 al 58 per cento) e non dà risposte chiare su chi dovrebbe essere l'alternativa. In una domanda a risposta aperta, l'8 per cento degli intervistati ha espresso una preferenza per la vicepresidente Kamala Harris, uguale percentuale per il senatore Bernie Sanders e il 7 per cento per Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy. Un generico "qualcun altro" ha raccolto il 20 per cento dei consensi. Per quanto riguarda Trump, l'ex presidente gode di un sostegno intrapartitico molto più ampio: il 54 per cento dei repubblicani e degli indipendenti di orientamento repubblicano lo favoriscono per la nomina nel "Grand Old Party" (Gop), ancora una volta risultati simili ai precedenti e ben davanti alla sua opposizione. Il suo principale rivale ed attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, ha il 15 per cento di sostegno, in calo rispetto al 25 per cento di maggio (quando la domanda del sondaggio era stata posta in modo leggermente diverso, ndr.). (segue) (Was)