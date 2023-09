© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESeduta del Consiglio comunale dedicata ai temi della crescita economica solidale. Su iniziativa e invito della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, partecipano al dibattito Elena Beccalli, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie,Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano; Augusto Dell'Erba, Presidente di Federcasse; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo e Vice Presidente vicario Abi; Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca; Pietro Carlo Padoan, Presidente di Unicredit e Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)CITTÀ METROPOLITANACittà metropolitana di Milano, in collaborazione con Libera, organizza la Giornata della trasparenza. Intervengono il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, i docenti universitari Alberto Vannucci e Nando Dalla Chiesa. Al termine, è prevista la firma dell'accordo interistituzionale per la legalità,Palazzo Isimbardi, Sala consiliare, Via Vivaio 1 (ore 9:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni intervengono alla conferenza stampa di presentazione degli "Open Letas" 2023 in programma al Golf Club Luvinate (Va).Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, sala stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)VARIEEvento di Università degli Studi Milano-Bicocca e UniCredit, con il sostegno di Aidda per lanciare la nuova edizione di Con Me al Centro, il percorso di formazione imprenditoriale e finanziaria ideato dalla Banking Academy, Esg Italia di UniCredit.Università degli studi di Milano-Bicocca, Aula U6-4, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, (ore 9:30)Assemblea Assimpredil Ance "Coraggio Fiducia Sogno". Intervengono, tra gli altri: il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il prefetto di Milano, Renato Saccone, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessandro Morelli, il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, il ceo di Webuild Pietro Salini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.Teatro lirico, via Larga, 14 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione della nuova stazione Mind-Merlata del passante ferroviario. Intervengono, tra gli altri: Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Daniela De Pascalis, Direttore Sviluppo Immobiliare e Ambiente Arexpo s.p.a; Francesco Mandruzzato, Commercial Director, Development & Infrastructure Lendlease; Carlo Masseroli, Direttore Strategia e Sviluppo Nhood Italy.Conference Hall Cascina Merlata spazio vivo, Via Pier Paolo Pasolini 3 (ore 14:30)Cerimonia di inaugurazione della quinta corsia dell’autostrada A8 “Milano-Laghi” tra Milano Nord e Lainate. All’evento sono presenti, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la Presidente di Autostrade per l’Italia Elisabetta Oliveri e l’AmministratoreDelegato Roberto Tomasi. Per i giornalisti interessati, è disponibile dalle ore 13:45 un servizio navetta che parte dalla fermata Comasina della M3.via Edmondo de Amicis, 70 Lainate/Mi (ore 15) (Rem)