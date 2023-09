Edilizia: Santori (Lega), Roma sia capofila proposta Salvini su piccole irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma ha bisogno di essere liberata dai lacci e la proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini sulle piccole irregolarità edilizie "è una soluzione efficace che va incontro a centinaia di migliaia di cittadini romani che chiedono da anni di poter sanare situazioni di cui sono stati solo delle vittime di chi era precedentemente il proprietario". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega di Roma Capitale che presenterà una mozione in Assemblea capitolina per sostenere la proposta. "Gli uffici urbanistici di Roma Capitale, dove sono avvenute addirittura delle risse per il caos che regna sovrano e incontrastato da anni, sono intasati di pratiche di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche - aggiunge Santori -. Sarebbe più ragionevole per quelle di piccola entità andare concretamente a verificare quanto avvenuto con criteri stringenti ma efficaci, sanare, far tornare ai cittadini la disponibilità piena del proprio bene o a chi deve rogitare per comprare o vendere una casa e infine incassare denaro utile per far ripartire una Capitale allo sbando." Il sindaco Gualtieri "sa benissimo che i lavoratori degli uffici urbanistici sono allo stremo, i sindacati protestano inascoltati, l'ufficio condono, riaperto senza nessuna verifica e programmazione del lavoro da pochi mesi, è allo sfascio, le procedure sono lente, la piattaforma non funziona e le pratiche bloccate sono migliaia. Il primo cittadino - sottolinea Santori - si adegui a quanto già fatto dal Pd della Regione Lombardia che ha approvato la proposta e si proceda con spirito di buon senso indicando le priorità per lo sviluppo della Capitale in vista del Giubileo anche sulle altre tematiche per salvaguardare la proprietà immobiliare", conclude Santori. (Com)