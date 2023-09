Lazio: Tiero (Fd'I), solidarietà a Garante infanzia, proseguire lotta a pedofilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendo esprimere la mia solidarietà a Monica Sansoni, la garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, vittima di un vile atto intimidatorio. "Auspico che gli investigatori possano fare presto luce sull'episodio". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio. "Davvero mi auguro che l'atto vandalico non sia da collegare all'inchiesta che la Sansoni sta portando avanti a livello regionale su una rete di pedofili, come invece ipotizzato in alcuni articoli di stampa - aggiunge Tiero -. Da parte mia tutta la vicinanza a Monica Sansoni, da sempre impegnata nella difesa dei minori. Il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia è un'azione che dobbiamo portare avanti come comunità. Non ci possono essere dubbi sulla qualifica della pedofilia: un oltraggio ai valori ed uno sfregio a civiltà e umanità", conclude.(Com)