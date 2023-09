Onu: ministro Esteri Algeria, lavoreremo per rafforzare voce africana in Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria lavorerà per rafforzare la voce africana all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e per difendere “le opinioni, gli interessi e le aspirazioni del nostro continente". Lo ha dichiarato il ministro algerino degli Esteri, Ahmed Attaf, durante una riunione ministeriale del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana tenuta ieri a New York. Lo scorso 6 giugno, l'Algeria era stata eletta membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu per il periodo 2024-2025. “Ci prepariamo ad assumere la responsabilità di servire l'Africa", ha affermato Attaf nel corso della riunione, aggiungendo: "Sarebbe un onore per noi farlo facendo affidamento sugli sforzi sinceri e sui progressi significativi raggiunti dai nostri cari fratelli e sorelle del Ghana, del Gabon e del Mozambico”, anch'essi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. Il capo della diplomazia algerina ha infine evidenziato "il diritto dell'Africa di beneficiare delle risorse dell'Onu, per finanziare i suoi sforzi e le sue iniziative nel campo della pace e della sicurezza", sottolineando che "il raggiungimento di quest'obiettivo allevierebbe le crescenti pressioni sulle operazioni di mantenimento della pace dell'Onu, assicurando al contempo risposte efficaci ed effettive alle sfide complesse" che i paesi e i popoli del continente africano devono affrontare. (Ala)