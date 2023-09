Cuneo: le Acli alla Carovana di Boves, difendiamo insieme la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo qui per ribadire che la pace è l'unica via percorribile". Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, insieme a centinaia di "aclisti" provenienti da tutta Italia, hanno partecipato oggi pomeriggio alla Carovana della Pace di Cuneo, tradizionale manifestazione organizzata dalla curia diocesana e da altre associazioni, per commemorare le vittime del primo eccidio nazista in Italia, avvenuto a Boves 80 anni fa. Le Acli hanno voluto concludere così l'Incontro nazionale di Studi, dedicato quest'anno all'intelligenza artificiale: "Marciare per la pace e ricordare la nostra resistenza è il miglior modo per terminare questi quattro giorni di confronto", ha spiegato Manfredonia. Boves racconta un pezzo di storia tragica d'Italia: il 19 settembre 1943 le SS naziste incendiarono questo piccolo paese del cunese, distruggendo 350 case e assassinando 24 persone. Il 31 dicembre dello stesso anno le abitazioni dei civili furono nuovamente date alle fiamme e 59 persone persero la vita. Il 26 aprile del 1945, mentre l'Italia gioiva per la Liberazione, i nazisti in ritirata fucilarono 9 bovesani. (segue) (Com)