Cuneo: le Acli alla Carovana di Boves, difendiamo insieme la pace (2)

- "Per noi oggi è una storia passata: ma non è così per altre parti del mondo. Ancora in questo tempo vediamo guerre ed eccidi che non hanno fine. Siamo molto preoccupati per quella che Papa Francesco ha definito 'la terza guerra mondiale a pezzi'. Lavoriamo sul territorio per sensibilizzare l'opinione pubblica, costruendo una memoria del passato condivisa", ha continuato il presidente nazionale delle Acli. Acli che scenderanno nuovamente in piazza a Roma il 7 ottobre per partecipare alla manifestazione "La via maestra" e chiedere pace, lavoro e dignità. "La nostra Repubblica ripudia la guerra: un verbo particolare che ci fa intendere come chi scrisse la Carta Costituzionale volesse escludere in tutti i modi l'opzione bellica tra quelle consentite. Noi delle Acli crediamo che solo rispettando i principi iscritti nella Costituzione si possa garantire un modello di democrazia compiuta", ha concluso. (Com)