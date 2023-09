Usa: Biden perde terreno di fronte a Trump, in caso di testa a testa all'ex presidente andrebbe il 51 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In retrospettiva, l'immagine di Trump appare migliorata. Il 48 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver approvato la sua performance quand'era presidente, sebbene all'epoca i sondaggi lo dessero sostenuto nei sondaggi per il 38 per cento. Altrettanti (il 49 per cento), tuttavia, sostengono di disapprovarlo oggi, una cifra che appare in calo rispetto al 60 per cento delle voci che lo criticarono a gennaio del 2021, quando lasciò l'incarico. Secondo "Abc" è in ogni caso degno di nota il fatto che Trump continui ad animare un certo dibattito sulle sue prestazioni da presidente, nonostante ben il 60 per cento degli statunitensi intervistati respingano con decisione la convinzione del "tycoon" secondo cui le elezioni del 2020 gli sarebbero state rubate: solo il 29 per cento pensa che Biden non abbia vinto legittimamente ed un ulteriore 12 per cento non si esprime. (segue) (Was)