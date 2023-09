© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, crede che il Covid "sia stato sconfitto ma non bisogna sottovalutarlo". Lo ha detto lo stesso Tajani nel suo intervento al programma "In mezz'ora" su Rai Tre, sottolineando l'importanza di "occuparsene attentamente" per "non farsi prendere alla sprovvista", ma "senza preoccuparsene troppo". (Res)