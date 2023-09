Agroalimentare: Coldiretti, con stop a fermo torna il pesce in tutto l'Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il pesce fresco a tavola lungo tutto l'Adriatico con lo stop al fermo pesca nel tratto di costa da San Benedetto e Termoli, dopo che la flotta aveva già ripreso le attività da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nell'annunciare la fine dal 24 settembre del blocco che era scattato il 19 agosto scorso. Restano, invece, fermi in porto i pescherecci nella fascia di costa da Brindisi a Reggio Calabria. Via libera dunque – sottolinea la Coldiretti – lungo la costa adriatica a fritture e grigliate a "chilometri zero" realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato o straniero della stessa specie del nazionale, se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Il consiglio - spiega Coldiretti - è comunque quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all'etichettatura obbligatoria dell'origine anche al ristorante. Il fermo cade quest'anno in un momento difficile – denuncia Coldiretti Impresapesca – per la flotta con l'impennata del prezzo del gasolio che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare un incremento del +25 per cento. Ma a pesare son anche le nuove linee di indirizzo della Commissione Ue, a partire dal divieto del sistema di pesca a strascico e dalla restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30 per cento di quelle attuali. Con scadenze ravvicinate nel 2024, 2027 per concludersi nel 2030. Senza dimenticare l'invasione del granchio blu che sta danneggiando gravemente le attività di acquacoltura lungo tutta la Penisola. (segue) (Com)