Migranti: Tajani, stiamo dalla parte dell'Europa, ma non siamo muti o acquiescenti

- Il governo italiano sta dalla parte dell'Europa sulla questione dei migranti, ma "non significa essere muti o acquiescenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al programma "In mezz'ora" su Rai Tre. "Domani sarò a Parigi e dirò alla mia collega Catherine Colonna che a Ventimiglia la Francia sbaglia", ha affermato il ministro italiano, aggiungendo: "Giovedì invece incontrerò la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e cercherò di capire perché la Germania ha deciso di finanziare organizzazioni non governative (Ong) in Italia. Berlino vuole che i migranti arrivino tutti in Italia e poi non vadano in Germania? E' un po' strano quest'atteggiamento". Infine, Tajani ha affermato che la questione migratoria è "un problema che va affrontato in modo solidale, non in modo egoistico". (Res)