Migranti: Nevi (FI), su Cpr sinistra cade in contraddizione

- “I Cprsono dei centri di permanenza per chi è entrato illegalmente nel nostro Paese ed è in attesa di essere rimpatriato. Sono previsti dall’Unione Europea, e i dati del Viminale dimostrano che detenere i migranti illegali è l’unica soluzione per evitare che fuggano e rimpatriarli". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Agenda. Secondo il parlamentare "i Cpr sono stati, peraltro, istituiti dai governi di centrosinistra, ce ne sono già 7 sul territorio nazionale, e Minniti, non Salvini, dice che ne servono degli altri e che sono fondamentali anche perché, la storia ce lo insegna, molti di questi migranti sono protagonisti di episodi di delinquenza. C'è la disponibilità di governatori di centrosinistra come Emiliano e De Luca a realizzare nuovi CPR, perché sono utili, quindi la sinistra, quando critica il governo, cade in contraddizione”. “Nella mia città, Terni, c’è stato un omicidio da parte di una persona, straniera, che, in attesa di essere rimpatriata, circolava liberamente per la città e ha ucciso un ragazzo. Chi ha un provvedimento di espulsione e rimpatrio - ha aggiunto - se non viene messo in un posto dove è impossibilitato a fuggire, non lo troviamo più. Sono convinto che l’Italia non debba costruire lager ma posti in cui ci sono tutte le garanzie per i diritti umani, ma non possiamo certo lasciare tutti liberi”, ha concluso. (Rin)