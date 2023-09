Migranti: Fratoianni (Si), serve riforma Trattato Dublino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "ci vuole una linea sola ed autorevole sulla modifica del trattato di Dublino, ma Giorgia Meloni ripete ogni giorno, per non scontentare i suoi amici Orbán e gli altri sovranisti che ci contrastano, che i ricollocamenti non le interessano e che lei vuole fermare le partenze. Ma come si vede questa opzione non esiste, è un imbroglio alla politica e all'intelligenza degli italiani". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ospite di Skytg24. "Serve - aggiunge - una linea chiara e unica per una battaglia vera a livello europeo - prosegue il leader di Si - perché si possa cambiare il trattato di Dublino e poi occorre una gestione dell'accoglienza intelligente. Che punti sul governo dei fenomeni migratori, che non sono un'emergenza ma un fatto strutturale da decenni, e non sul dis-governo. E che non faccia del caos quello che la destra ha fatto in questi anni : un enorme bacino di accumulazione di consensi. Per questa destra - conclude Fratoianni - più c'è caos più funzionano gli slogan, la propaganda, il cattivismo istituzionale. Però poi quando vai il governo sbatti la testa, questo è il punto", conclude.(Rin)