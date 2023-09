Libia: riprese attività scolastiche dopo sospensione a causa di inondazioni nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese oggi le attività scolastiche in Libia dopo che erano state sospese il 14 settembre scorso, a causa delle devastanti inondazioni provocate dal passaggio del ciclone sub-tropicale Daniel nell'est del Paese. Lo ha riferito il ministro dell'Istruzione del Governo di unità nazionale (Gun), Moussa al Makrif, sottolineando che "non abbandonerà gli studenti delle aree colpite". Il 19 settembre, il direttore generale dell'Autorità per le strutture educative, Ali al Quwairah, aveva affermato che quasi 114 scuole erano state gravemente danneggiate dalle devastanti inondazioni che hanno colpito la parte orientale della Libia tra il 10 e l'11 settembre. Si tratta di edifici che ospitavano 189.157 studenti. (Lit)