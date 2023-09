Mali: Forze alleate nigerine effettuano raid aereo su Tamalat contro lo Stato islamico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre Stati fondatori dell’Alleanza del Sahel sono gli stessi – insieme al Ciad e alla Mauritania – che rientravano nel quadro di cooperazione regionale G5 Sahel, promosso dalla Francia per contrastare i gruppi armati jihadisti legati ad al Qaeda e allo Stato islamico. Quest’ultima intesa – nota anche con il nome analogo di Coalizione per il Sahel – è andata tuttavia sgretolandosi negli ultimi tre anni quando, di golpe in golpe, la Francia è stata militarmente estromessa dalla regione su volontà delle giunte salite al potere. Parigi ha dovuto ripiegare prima dal Mali, dove la giunta golpista di Goita ha mantenuto con qualche cambiamento ai vertici le redini del Paese dal 2020, quindi dal Burkina Faso, e si accinge ora a ridurre la sua presenza anche in Niger. (Res)