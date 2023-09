Legge Bilancio: Braga (Pd), solita ricetta della destra, più condoni per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si fa cassa con i condoni. Non c’è abuso su cui si possa chiudere un occhio. Perché ogni illecito è offesa al territorio, oltraggio al bene comune e danno alla comunità intera". Lo scrive in una nota Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, secondo cui "il governo non ha risorse economiche per mantenere le promesse elettorali su pensioni e accise. Ma la Lega non si lascia sfuggire la promessa facile quanto dannosa: più condoni per tutti. È la solita ricetta della destra, ci opporremo con forza in tutte le sedi”.(Com)