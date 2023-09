Somalia: aumenta a 18 morti il bilancio dell'attacco a Belet Uen, 20 feriti sono gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta ulteriormente, a 18 morti e 40 feriti, il bilancio dell’attacco con camion bomba effettuato ieri contro un posto di blocco di un'area residenziale di Belet Uen, città somala capoluogo della regione centrale di Hiran, vicina al confine keniota. Lo ha detto ai media un alto funzionario regionale. Il direttore generale del ministero dell'Interno per gli aiuti umanitari e la gestione dei disastri di Hirshabelle, Abdifatah Mohamed Yusuf, ha riferito che 20 feriti sono ricoverati in ospedale mentre altrettanti versano in condizioni critiche che hanno reso necessario richiederne il trasferimento aereo a Mogadiscio per cure urgenti. Il bilancio delle vittime comprende sia militari che civili. Gli abitanti della città cercano sopravvissuti sotto le macerie degli edifici e dei negozi che sono andati distrutti nell'esplosione. Nessun gruppo armato ha rivendicato la responsabilità dell’esplosione avvenuta nella città, che tuttavia è stata di recente teatro di scontri tra l’esercito ed al-Shabaab. (segue) (Res)