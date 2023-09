Somalia: aumenta a 18 morti il bilancio dell'attacco a Belet Uen, 20 feriti sono gravi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Hassan Sheikh Mohamud ha dichiarato una guerra senza frontiere ai jihadisti, con un'offensiva vigorosa condotta in diverse aree del Paese e ha interessato anche la regione di Hiran. La città di Belet Uen è stata teatro di una imponente mobiltazione contro i jihadisti da parte della comunità locale e per questo attaccata più volte con autobombe, in esplosioni che hanno ucciso decine di persone, tra cui alti funzionari e deputati locali. Ieri il primo ministro Hamza Abdi Barre ha condannato l'attacco terroristico "atroce e codardo" attribuito ad al Shabaab e da lui considerato una rappresaglia per le sconfitte subite sul campo contro l'esercito somalo. Il premier ha detto che i giorni di al Shabaab "sono ormai contati" e che il governo e il popolo somalo li vinceranno presto insieme. (Res)