Niger: ministro Esteri maliano, Bamako "non resterà a guardare" in caso di "aggressione" a Niamey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mali rimane "fermamente contrario" ad un intervento armato in Niger per ripristinare al potere il presidente deposto Mohamed Bazoum e in caso di "aggressione" a Niamey non "resterà a guardare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della giunta al potere in Mali, Abdoulaye Diop, nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Il Mali rimane fermamente contrario a qualsiasi intervento militare della Cedeao", ha detto Diop facendo riferimento ai piani della Comunità economica dell'Africa occidentale di attaccare il Niger se i negoziati con i militari dovessero fallire. “Qualsiasi intervento militare in Niger, stavo per dire qualsiasi aggressione, qualsiasi invasione di questo paese, costituisce una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza del Mali, ma anche alla pace e alla sicurezza della regione, e avrà necessariamente gravi conseguenze. Non resteremo a guardare”, ha aggiunto il ministro ad interim. Diop ha quindi attaccato la Francia e la sua “dominazione neo coloniale”, mentre ha rivolto una “menzione speciale” alla Russia “per la sua solidarietà attiva e il suo impegno affidabile sia a livello bilaterale che multilaterale”. “Il governo della Repubblica del Mali è più determinato che mai ad esercitare la sua sovranità, ad affermare la sua autorità, tutta la sua autorità sull’intero territorio nazionale", ha concluso Diop. (segue) (Was)